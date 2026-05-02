Catherine Fulop celebró los 90 años de su madre

En una mezcla de nostalgia y emoción, este sábado, Catherine Fulop celebró un nuevo año de vida de su madre. La actriz utilizó sus redes sociales para homenajear a su ser querido quien cumplió 90 años. Así las cosas, la venezolana aprovechó la ocasión para mostrar un resumen de su vida juntas y de las enseñanzas transmitidas.

“Hoy cumple 90 años una mujer inmensa. Mi mamá, nuestra querida mamá Cleo”, comenzó diciendo la actriz en su cuenta de Instagram. En los primeros segundos de video, el clip, musicalizado con la canción “Te amo” de Alexander Acha, mostraba la dinámica familiar en unas vacaciones en la playa. En el video se veía a Oriana Sabatini riendo junto a su abuela, sus tíos y los demás miembros de la familia.

“Una mujer fuerte, trabajadora, amorosa y valiente. La que crió a 6 hijos con entrega total, la que hoy es raíz y abrazo de 17 nietos, bisnietos, familia y amigos que también la sienten madre. Porque quien la conoce sabe que siempre estuvo para el que la necesitó”.

“La vida le puso pruebas durísimas, dolores profundos y hasta hace poco una batalla muy difícil de salud… pero una vez más nos enseñó lo que significa la tenacidad, las ganas de vivir y la fe. Siempre de pie. Siempre reconstruyéndose. Siempre orando por todos nosotros”.

“Mamá, gracias por tanto amor, por cada sacrificio silencioso, por tu bondad infinita y por ser el corazón de esta familia, aun en la distancia. Te amo con toda mi alma. Hoy celebramos tus 90 años y celebramos también el privilegio de tenerte. Feliz cumpleaños, reina hermosa. Mi madrecita santa”.