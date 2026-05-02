RedTulum extiende los servicios de dos líneas por la Feria de las Artesanías

El evento provincial que reúne a una gran cantidad de ciudadanos contará con un recorrido ampliado durante dos fines de semana.

La Dirección de Coordinación de RedTulum informó de la modificación del recorrido de las líneas 403 y 405, las cuales abarcarán tramos especiales para cubrir el acceso al Predio Costanera, donde se desarrollará la XXXI Feria Internacional de Artesanías.



Los cambios tendrán lugar durante los fines de semana del 2 y 3 de mayo, y del 9 y 10 del mismo mes, en donde los colectivos 403 y 405 incorporarán los tramos desde calles Salta y Centenario hasta la rotonda de Salta y Fernández en la esquina del Predio Costanera.



Esta ampliación del servicio de transporte público tendrá lugar en los días mencionados de mayo desde las 18 horas hasta las 23.