¡Atención! Docentes 30 de abril pago

EL REPORTERO 30 de abril de 2026
cajero mano

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de la Provincia de San Juan informa a la comunidad docente que el día 30 de abril se acreditarán los haberes correspondientes al mes en curso.
Asimismo, se comunica que el ítem Nueva Conectividad San Juan, que habitualmente se acreditaba dentro de los primeros días del mes, será acreditado de manera conjunta con el salario mensual.
La presente medida tiene por finalidad unificar el cronograma de pagos, contribuyendo a una mayor claridad y orden en la percepción de los haberes.
El Ministerio continúa trabajando para garantizar el cumplimiento en tiempo y forma de sus obligaciones.

Más historias

Orrego registro

En Rivadavia: Orrego inauguró una nueva delegación del Registro Civil para facilitar trámites a más de 90.000 vecinos

EL REPORTERO 30 de abril de 2026
Orrego casa chimbas

Con la entrega de un nuevo barrio, el Gobierno de San Juan genera más oportunidades de acceso a la vivienda para las familias de Chimbas

EL REPORTERO 28 de abril de 2026
homo SEC

¡Atención! Homologaron el acuerdo salarial de abril 2026

EL REPORTERO 28 de abril de 2026