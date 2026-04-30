Rivadavia informa cómo funcionarán los servicios durante el fin de semana largo

La Municipalidad de Rivadavia comunica a los vecinos cómo se prestarán los servicios municipales durante el próximo fin de semana largo.

El viernes, los servicios funcionarán con guardias mínimas, manteniéndose operativas las cuadrillas de limpieza en distintos sectores del departamento. Cabe destacar que no habrá recolección de residuos domiciliarios durante esa jornada.

El sábado, la prestación de los servicios será normal, incluyendo la recolección de residuos.

En tanto, el domingo, los servicios también se desarrollarán de manera habitual, con la salvedad de que, como ocurre regularmente, no habrá recolección de residuos, ya que los domingos no se presta este servicio en el departamento.

Desde el municipio se solicita a los vecinos colaborar respetando los días y horarios de recolección, a fin de mantener la limpieza y el orden en cada barrio de Rivadavia.