Cayeron dos sujetos tras intentar robar en una obra en Chimbas

Dos hombres de 29 y 31 años fueron detenidos en la madrugada de hoy en el Departamento Chimbas, acusados de intentar robar herramientas de domicilio en construcción.

El hecho ocurrió en el Loteo Salta I, donde el damnificado, de 50 años, denunció que dos sujetos habían ingresado a su propiedad. La policía de la Comisaría 26° y la Motorizada N° 5 llegaron al lugar y aprehendieron a Robledo, de 29 años, y Sánchez, de 31 años.

Los detenidos intentaron huir al ver a la policía, pero fueron alcanzados y aprehendidos. El Ayudante Fiscal, Dr. Agustín Caballero, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, caratulando el hecho como Robo en Grado de Tentativa. Los detenidos se encuentran a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.