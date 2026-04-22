Dos detenidos tras una persecución en Pocito: dos robos en media hora

Dos jóvenes de 23 y 24 años fueron aprehendidos tras una persecución que comenzó en calle 8 y Lemos. Están acusados de cometer dos robos en 30 minutos, uno de ellos con detonaciones de arma de fuego. El hecho quedó caratulado como robo arrebato en grado de tentativa en concurso real y robo.

Todo comenzó en Félix Aguilar y Santa Rosa, donde un hombre 36 años, denunció el robo de una motocicleta Motomel Blitz negra.

Media hora después, en Lemos y calle 8, dos sujetos en una moto 110 cc negra intentaron robarle la bicicleta rodado 29 azul a una joven de 15 años.

Personal policial tomó conocimiento por equipo policial que en el lugar hubo detonaciones de arma de fuego.

En calle España y 7, los efectivos divisaron a dos masculinos con las mismas descripciones a bordo de una 110 cc negra. Al notar la presencia policial, huyeron hasta un domicilio en calle 6 antes de España. Allí fueron abordados.

Durante la aprehensión, uno de ellos, Aciar García, de 23 años, ingresó a una casa del lote 35. Fue detenido en el interior. El otro aprehendido fue Videla, de 24 años.

Tras la detención, se confirmó que la moto secuestrada era la Motomel Blitz denunciada minutos antes en jurisdicción de Comisaría 6ª. También se secuestró la bicicleta rodado 29 azul.

Por disposición del Dr. Cristian Catalano, la causa pasó a UFI Delitos Contra la Propiedad.)