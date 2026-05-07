Certificado de vigencia para asociaciones y fundaciones

El Ministerio de Gobierno detalló los requisitos y el procedimiento presencial para que las entidades civiles acrediten su situación institucional ante diversos organismos.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), recordó a las asociaciones civiles y fundaciones de la provincia el procedimiento vigente para gestionar el «Certificado de Vigencia de Autoridades y Existencia de la Entidad». Este documento es una herramienta fundamental para realizar trámites ante organismos públicos y privados, ya que certifica la legalidad y la regularidad de las autoridades actuales.

Requisitos para iniciar la solicitud

Para obtener el certificado, los representantes de las entidades deben presentar una nota formal dirigida a el/la Inspector/a General. En dicho escrito se debe consignar el domicilio legal de la institución y especificar ante qué organismo o repartición será presentado el documento. Es requisito indispensable que la nota cuente con la firma del presidente, secretario o tesorero de la entidad.

En cuanto a los costos, el trámite requiere el pago de un arancel equivalente a una (1) unidad tributaria por cada ejemplar solicitado. Cabe destacar que las uniones vecinales y las bibliotecas populares están exentas de este pago, como parte de las políticas de fomento a estas instituciones de bien público.

Procedimiento y lugar de gestión

El proceso comienza con la obtención de la boleta de pago en la Dirección General de Rentas, la cual puede abonarse en las sucursales del Banco San Juan o en los centros de San Juan Servicios.

Una vez realizado el pago, el interesado debe dirigirse a la Mesa de Entradas de la IGPJ, ubicada en calle Santa Fe 58 Oeste, segundo piso (Núcleo 2). El horario de atención al público es de 7:30 a 12:30. Es importante que los responsables de las entidades realicen el seguimiento del trámite, ya que la gestión es de carácter personal.