EPET Nº4 obra clave para el futuro de San Juan

La construcción cuenta con un 72% de avance. Permitirá cientos de alumnos se formen en espacios modernos, ordenados y adecuados, fortaleciendo su desarrollo y acompañando a las familias sanjuaninas en la construcción de un futuro con más oportunidades.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, continúa con la ejecución de la nueva infraestructura para la EPET Nº4, una obra estratégica que fortalecerá la educación técnica en la provincia y acompañará el crecimiento de cientos de estudiantes que se están formando para construir el futuro de San Juan. Esta escuela actualmente cuenta con una matrícula de 800 alumnos y desde hace más de 45 años espera por su edificio propio.

Se trata de un establecimiento de gran escala que contempla la construcción de nuevos edificios destinados al nivel secundario técnico, nivel superior y formación profesional. La obra incluye sectores de talleres y laboratorios, aulas, área de gobierno, salas especiales, espacios para docentes, SUM, cocina, depósitos, playón polideportivo, además de espacios comunes, áreas verdes y una plaza seca. Este conjunto permitirá brindar condiciones adecuadas, modernas y organizadas para el desarrollo de las actividades educativas.

Actualmente, los trabajos registran un avance superior al 72%, con las etapas 1 y 2 en ejecución avanzada. En la primera etapa se llevan adelante terminaciones en talleres, laboratorios y playón, con tareas como pulido de pisos, instalación eléctrica, colocación de luminarias, carpinterías y trabajos de pintura. En paralelo, la segunda etapa avanza con la construcción de bloques de aulas y áreas administrativas, incluyendo mamposterías, losas, instalaciones y terminaciones. Por su parte, la tercera etapa ya inició con tareas de preparación del terreno y la ejecución de infraestructura clave como la torre tanque de reserva.

Esta obra no solo amplía y mejora la infraestructura educativa, sino que ordena el funcionamiento diario de la institución, permitiendo que los alumnos puedan desarrollar sus actividades en espacios adecuados, seguros y preparados para la enseñanza técnica. De esta manera, se optimiza el proceso educativo y se acompaña la formación de estudiantes que serán protagonistas del desarrollo productivo de la provincia.

El impacto trasciende las aulas: al fortalecer la educación técnica, se beneficia directamente a los jóvenes sanjuaninos e indirectamente a sus familias, que encuentran en la educación una herramienta concreta para el progreso y la construcción de un futuro con más oportunidades.

Con una finalización prevista para septiembre de 2026, la nueva EPET Nº4 representa una inversión estratégica en educación, orden y desarrollo, consolidando el compromiso del Gobierno provincial de seguir ejecutando obras que mejoran la calidad de vida de los sanjuaninos, hoy y para las próximas generaciones.