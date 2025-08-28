La colectividad de residentes bolivianos Simón Bolívar agradecemos por tenernos siempre en cuenta y podemos transmitir nuestra cultura

En el departamento de Rivadavia, desarrollamos nuestras actividades donde hay variedad de grupos artísticos que integran la comunidad boliviana con nuestros hermanos argentinos.

Aportando de esta manera nuestro hibridismo cultural a la comunidad Sanjuanina.

En esta ocasión nos acompañan los grupos Ballet San Juan KPSJ y Corazones Norteños, representando la distintas danzas como tinkus , Morenada y Caporal que se caracterizan por vestimentas llamativa y colorida

Estamos dispuestos a seguir trabajando en conjunto, para fortalecer la unidad e integración