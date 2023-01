COMENZÓ A RODAR LA PELOTA EN LA COPA RIVADAVIA “JOSÉ NEHIN”

Este fin de semana comenzó la sexta edición Copa Rivadavia “José Nehin”. En el primer encuentro Recabarren recibió a Sportivo Desamparados, en un partido muy trabado, no se sacaron ventajas y el juego termino en goles.

En la segunda fecha, otro de los invitados, Trinidad, recibió a Punteto. El partido termino con los arcos en cero.

En la jornada de hoy Sportivo Rivadavia, recibirá a El Globo a partir de las 18hs, en donde se espera romper con el 0 y tener el primer grito de gol de esta copa, que continuará de la siguiente manera:

Martes 17 – 18 hs.

C. S. Del Bono vs C. A. I. Villa Obrera.

Cancha: Del Bono.

Vuelta:

Miércoles 18 – 18 hs.

C. A. Recabarren vs C. S. Desamparados.

Cancha: Recabarren

Jueves 19 – 18 hs.

C. S. Punteto vs C. A. Trinidad.

Cancha: Club Sportivo Rivadavia.

Viernes 20 – 18 hs.

C. A. El Globo vs C. S. Rivadavia.

Cancha: El Globo.

Sábado 21 – 18 hs.

C. A. I. Villa Obrera vs C. S. Del Bono.

Cancha: Villa Obrera.

Sólo público local en los partidos.

Entrada Gral. $400.

( Lo recaudado será repartido entre los clubes participantes).