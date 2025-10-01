Comenzó la venta de entradas para el TC200 y ZONAL CUYANO en el Zonda

La categoría lanzó hoy la venta de entradas para la 9° fecha del TC2000 y 7° del Zonal Cuyano a disputarse el fin de semana del 11 y 12 de Octubre en la reapertura del “El Zonda” Eduardo Copello.

El TC 2000 regresa al escenario sanjuanino después de 6 años, la última visita a ese trazado fue el 19 de septiembre de 2019, en tanto que el Zonal Cuyano tuvo su última carrera en ese circuito en el año 2017.

Las entradas se venden online en el sitio entradauno.com

Los valores son los siguientes:

Boxes $ 55.000.

Tribuna curva JM Traverso $ 40.000.

General (cerro) $ 25.000.