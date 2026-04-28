Estos son los horarios del TN en San Juan

La cuarta fecha se disputará este fin de semana en el Circuito San Juan Villicum.

El TN llegará al Circuito San Juan Villicum este fin de semana por séptima vez en su historia, desde el año 2019 que fue su primera participación con la Clase 2 y Clase 3, con victorias de Ever Franetovich en la división menor y José Manuel Urcera en la división mayor.

La página oficial de la categoría dio a conocer el cronograma oficial del fin de semana, con actividad tanto sábado 2 como domingo 3 de mayo.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Sábado 02-05

1° entrenamiento Clase 3 – Grupo B – 08.40 a 09.10

1° entrenamiento Clase 3 – Grupo A – 09:15 a 09:45

1° entrenamiento Clase 2 – Grupo B – 09.50 a 10.20

1° entrenamiento Clase 2 – Grupo A – 10.25 a 10.55

2° entrenamiento Clase 3 – Grupo B – 11.00 a 11.25

2° entrenamiento Clase 3 – Grupo A – 11.30 a 11.55

2° entrenamiento Clase 2 – Grupo B – 12.00 a 12.25

2° entrenamiento Clase 2 – Grupo A – 12.30 a 12.55

1° clasificación Clase 2 – Grupo A – 15.10 a 15.20

1° clasificación Clase 2 – Grupo B – 15.25 a 15.35

1° clasificación Clase 2 – Grupo C – 15.40 a 15.50

1° clasificación Clase 3 – Grupo A – 16.10 a 16.20

1° clasificación Clase 3 – Grupo B – 16.25 a 16.35

1° clasificación Clase 3 – Grupo C – 16.40 a 16.50

2° clasificación Clase 2 – Grupo A – 17.20 a 17.30

2° clasificación Clase 2 – Grupo B – 17.35 a 17.45

2° clasificación Clase 2 – Grupo C – 17.50 a 18.00

Domingo 03-05

1° serie Clase 2 – 09:10 (5 vueltas)

2° serie Clase 2 – 09:35 (5 vueltas)

3° serie Clase 2 – 10:05 (5 vueltas)

1° serie Clase 3 – 11:20 (5 vueltas)

2° serie Clase 3 – 11:45 (5 vueltas)

3° serie Clase 3 – 12:10 (5 vueltas)

Final Clase 2 – 12:55 (15 vueltas o 35 minutos)

Final Clase 3 – 14:05 (18 vueltas o 40 minutos)

VENTA DE ENTRADAS

Las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio autoentrada.com y serán válidas para ambas jornadas. Los valores establecidos son de $15.000 para las tribunas generales y $40.000 para el sector de boxes.