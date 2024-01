¿Cómo acceder a los beneficios especiales que ofrece OSSE?

La empresa brinda tarifas diferenciales a jubilados y pensionados y también a usuarios que no se encuentren trabajando en relación de dependencia.

Obras Sanitarias cuenta con tarifas diferenciales para dos grupos especiales de usuarios: el primero, jubilados y pensionados y el segundo, aquellos que no registren empleo en relación de dependencia.

Para poder acceder a los mencionados beneficios, el usuario debe iniciar la gestión de forma presencial en las diferentes delegaciones comerciales del interior de la provincia o bien en Casa Central de OSSE, en avenida Ignacio de la Roza 272 (o) de lunes a viernes de 7.30 a 15 horas.

Es de suma importancia cumplimentar los siguientes requisitos y presentarse con la documentación correspondiente:

Jubilados y Pensionados

. Los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Por ejemplo, el valor del SMVM a enero de 2024 es de $156.000, por lo tanto, los ingresos no deben superar los $312.000

. Fotocopia de documentación que acredite la titularidad del inmueble (ser propietario de un único inmueble).

. Fotocopia del último recibo de haberes del/los Jubilado/s o Pensionado/s.

. En caso de habitar en el inmueble personas mayores de 18 años, presentar además fotocopia de recibo de sueldo o certificación negativa expedida por ANSES según corresponda.

. Fotocopia de la última boleta de Rentas.

. Fotocopia de DNI de todas las personas que habiten en el inmueble.

. Fotocopia de la última boleta de OSSE.

. Fotocopia de la última factura de Energía San Juan. El consumo mensual no debe superar los 450 kwh.

Plan Red (Régimen Diferencial) para usuarios que no trabajen en relación de dependencia

. Los ingresos del grupo familiar deben ser inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles. Por ejemplo, el valor del SMVM a enero de 2024 es de $156.000, por lo tanto, los ingresos no deben superar los $312.000

. Fotocopia de documentación que acredite la titularidad del inmueble (ser propietario de un único inmueble).

. En caso de habitar en el inmueble personas mayores de 18 años, presentar además fotocopia de recibo de sueldo o certificación negativa expedida por ANSES según corresponda.

. Fotocopia de la última boleta de Rentas.

. Fotocopia de DNI de todas las personas que habiten en el inmueble.

. Fotocopia de la última boleta de OSSE.

. Fotocopia de la última factura de Energía San Juan. El consumo mensual no debe superar los 450 kwh.

☑️Para mayor información y ante consultas los usuarios pueden contactarse vía WhatsApp con agentes del Departamento Comercial de Obras Sanitarias al 264 661 52 84 (sólo texto, no llamadas).