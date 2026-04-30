Con un fuerte respaldo al trabajo y la identidad, Orrego dejó inaugurada la 31 edición de la Feria Internacional de las Artesanías

El gobernador dejó habilitada la muestra que reúne a los 19 departamentos y expositores de diversas latitudes, consolidando a la provincia como un polo de atracción turística y cultural.

En una jornada marcada por la celebración de la identidad y la cultura, el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, dejó oficialmente inaugurada la XXXI Edición Internacional de la Feria de Artesanías.

El acto tuvo lugar este jueves en el Costanera Complejo Ferial ubicado en Chimbas, ante una nutrida concurrencia que se dio cita para dar inicio a uno de los eventos culturales más relevantes de la región. Esta feria, que cuenta con más de tres décadas de trayectoria, ha logrado consolidarse como un espacio emblemático que año tras año crece en convocatoria, calidad y diversidad, promoviendo un encuentro genuino entre saberes y tradiciones de distintos puntos del mundo.

En la ceremonia de apertura junto al gobernador estuvieron presentes el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; la ministra de Gobierno, Laura Palma; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes. Asimismo, participaron de la inauguración la directora del Mercado Artesanal Tradicional Luisa Escudero, Soledad Guell Cassab, y el organizador de la feria, Maximiliano Cosma, quienes acompañaron al mandatario junto a los artesanos expositores y un numeroso público que recorrió las instalaciones desde el primer momento.

Durante su discurso, el gobernador Orrego valoró profundamente el esfuerzo detrás de la organización y el impacto económico de la muestra. El mandatario expresó su agradecimiento a quienes trabajaron con intensidad para abrir las puertas de esta feria tan esperada por los sanjuaninos y visitantes.

El mandatario destacó que “quiero saludar a todos los que son parte de estos más de 250 stands, que generan trabajo. Y en un día tan especial como hoy, porque estamos también en la víspera del día del Día del Trabajador. Espero que mañana pasen un feliz día. Van a hacerlo de la mejor forma de todas, que es trabajando y generando también trabajo, porque la verdad que estos son microempresas y muchas de ellas son empresas familiares, y tener la oportunidad de disfrutarlo de esta manera no es poca cosa, sobre todo en tiempos delicados. Esto nos genera muchas expectativas como siempre con esta feria”.

Además, resaltó las altas expectativas turísticas, mencionando que San Juan tendrá casi el cien por ciento de sus plazas hoteleras cubiertas debido a la confluencia de este evento con otros congresos y la cercanía de la feria minera. «Los sanjuaninos somos muy buenos anfitriones y esta feria nos pone muy orgullosos», concluyó.

Un recorrido por la identidad y la creatividad internacional

La propuesta de esta trigésimo primera edición se extiende hasta el próximo 10 de mayo y funciona diariamente en horario de 16 a 22 horas. En esta oportunidad, el predio alberga a más de 300 expositores nacionales e internacionales, destacándose la participación de maestros artesanos de provincias como Córdoba y Buenos Aires que eligen San Juan por la calidez de su gente y el nivel de ventas.

Uno de los pilares fundamentales de la muestra es la carpa denominada Ruta Artesanal de San Juan 2026, donde los 19 departamentos de la provincia exhiben su patrimonio cultural bajo la coordinación del Mercado Artesanal Tradicional.

Además del sector de artesanías, el público puede disfrutar de un patio gastronómico, un área infantil y presentaciones de músicos y bailarines locales a partir de las 21 horas. Como incentivo a la excelencia, un jurado especializado seleccionará las mejores piezas para que sean adquiridas por el Estado provincial, reconociendo así el talento de los artistas de la región y del país.