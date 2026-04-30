Se agiliza la descarga de un trámite clave para los empleados públicos

De ahora en más, el recibo de sueldo de la Administración Pública estará disponible en el CIDI un día después del cobro de los haberes.

A partir del 1 de mayo de 2026, los empleados de la Administración Pública de San Juan podrán acceder a su recibo de sueldo de manera digital a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI), disponible para su descarga desde el día siguiente a la acreditación de haberes.

Este cambio representa un avance en la agilización de trámites, ya que hasta el momento los recibos se encontraban disponibles varios días después del cobro.

Ciudadano Digital es una plataforma de autogestión online que permite a los usuarios acceder de forma simple y segura a documentación, trámites y consultas personales, centralizando servicios del Estado en un solo lugar.