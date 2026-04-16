Conformaron las salas Acusadora y Juzgadora

Tras el cuarto intermedio solicitado el miércoles 1 de abril luego del pronunciamiento del discurso anual del gobernador Marcelo Orrego, la Cámara de Diputados dio continuidad este jueves a la Primera Sesión del período ordinario encabezada por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo.

En la ocasión, quedó conformada la sala Acusadora junto con la Comisión Investigadora que la integra y la sala Juzgadora. Además, designaron al miembro suplente que representará a la Cámara de Diputados ante las audiencias públicas que sean convocadas por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en reemplazo del legislador Carlos Jaime Quiroga, actualmente diputado nacional.

Sala Acusadora y Juzgadora

Conforme a los artículos 220 y 221 de la Constitución Provincial y artículo 112 del Reglamento Interno, el Cuerpo Legislativo realizó el sorteo correspondiente por bolillero para la constitución de las Salas Acusadora y Juzgadora.

Por consiguiente, la Sala Acusadora quedó conformada por los diputados: Franco Aranda; Juan de la Cruz Córdoba, Gustavo Deguer, Sonia Ferreyra, Marta Gramajo, Mario Herrero, Alejandra Leonardo, Cristina López, Marisa López, Rosana Luque, Andrés Mallea, Marcela Montaña, Marcela Quiroga, Juan Carlos Quiroga Moyano, Luis Rueda, Gabriel Sánchez, Graciela Seva y Leopoldo Soler.

Mientras que la Sala Juzgadora fue integrada por los legisladores: Pedro Albagli, Miguel Atampiz, Eduardo Cabello, Stella Caparrós, Jorge Castañeda, Andrés Castro, Enzo Cornejo, Emilio Escudero, Mónica González, María Rita Lascano, Gustavo Núñez, Omar Ortiz, Fernanda Paredes, Fernando Patinella, Jorge Ripoll, Federico Rizo, Gustavo Usin, y Miguel Vega.

Acto seguido, el vicepresidente primero les tomó el juramento de forma a los integrantes de ambas salas. Luego, la vicepresidente segunda, diputada Marisa López procedió a tomarle juramento al legislador Enzo Cornejo como miembro de la sala Juzgadora.

Después, el vicepresidente primero tomó juramento de forma a los secretarios Legislativo, Gustavo Velert; y Administrativo, Jorge Fernández.

Luego, el cuerpo legislativo pasó a un cuarto intermedio para definir la conformación de la Comisión Investigadora de la Sala Acusadora. En este sentido, fueron elegidos los diputados Alejandra Leonardo, Marcela Quiroga, Marisa López, Mario Herrero y Sonia Ferreyra.

Asimismo, designaron al legislador Juan de la Cruz Córdoba a cargo de la Sala Acusadora y a la legisladora Fernanda Paredes como titular de la Sala Juzgadora.

Designaron al representante suplente para las audiencias del EPRE

A continuación, el cuerpo legislativo designó al diputado Enzo Cornejo como representante suplente de la Cámara de Diputados ante las audiencias públicas que sean convocadas por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en reemplazo del legislador Carlos Jaime Quiroga, actualmente diputado nacional.

Resoluciones

Por último, el cuerpo legislativo declaró de interés:

· Social, sanitario y educativo la encuesta sobre salud mental adolescente a realizarse en el departamento de Calingasta los últimos días del mes de marzo de 2026, dirigida a estudiantes de nivel medio de los cuatro Colegios Secundarios del departamento, en el marco del convenio suscripto entre el Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de los ministerios de Salud; de Familia y Desarrollo Humano; de Educación y de Minería, junto a la empresa Glencore y la Fundación Fundar. (Diputado Jorge Castañeda)

· Educativo, social y cultural al «Declarar de Interés Educativo, Social y Cultural a las «IV Jornadas Provinciales de Educación Artística en el marco del 11 ° Encuentro Nacional de Música y Educación del MOMUSI sede San Juan- Región Cuyo», organizado por el Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Superior Sarmiento, Instituto Superior de Formación Docente de la Escuela Normal Superior San Martin, a desarrollarse el día 08 de mayo de 2026. (Diputada Stella Caparrós)

· Sanitario, científico y académico la Jornada Regional Fasgo, Región Cuyo que se realizará los días 24 y 25 de abril en nuestra provincia. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social a la VIII Jornada Provincial de Responsabilidad Social, que se llevará a cabo el 23 de abril de 2026 en el Centro Ambiental Anchipurac. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social, educativo y sanitario al ciclo de «Jornadas Provinciales de Sensibilización, Capacitación y Actualización sobre Autismo» a cargo del Centro Terapéutico Aurora Pérez durante periodo de abril a diciembre de 2026 en la Provincia de San Juan. (Interbloque Cambia San Juan)

· Educativo, cultural y académico la presentación del libro «Derecho de Autor para Artistas», obra del Abogado y profesor Matías Germán Rodríguez Romero, a realizarse el día 16 de abril de 2026 en la Sala de Audio y Video de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la U.N.S.J. (Interbloque Cambia San Juan)

· Social, educativo, académico e institucional el “Congreso de Derecho Municipal: a 20 años de la Reforma de la Carta Orgánica de Rawson y los desafíos del Municipalismo en el siglo XXI”, que se realiza los días 6 y 7 de mayo del corriente año, en el Teatro Oscar Kummel del departamento Rawson. (Diputada Sonia Ferreyra)

· Académico, educativo y cultural la presentación del libro «Restricciones a la Capacidad de Ejercicio. Derecho de las Personas con Discapacidad Mental o Intelectual a una vida independiente y a los apoyos», de autoría del Dr. Juan Antonio Seda, a realizarse el día 24 de abril. (Interbloque Cambia San Juan)

· Educativo, social y de salud la jornada de capacitación denominada «Cómo Actuar a Bordo ante un caso de Epilepsia», organizada por la Secretaría de Tránsito y Transporte en conjunto con la Liga Argentina contra la Epilepsia (LACE), a desarrollarse el día 16 de abril de 2026 en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. (Interbloque Cambia San Juan)

Recordatorio aniversario de fallecimiento del Papa Francisco

Una vez finalizado el tratamiento del orden del día, el diputado Miguel Vega hizo uso de la palabra para referirse al primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco, que se cumplirá el próximo 21 de abril de 2026. En la ocasión, brindó un emotivo discurso y, posteriormente, se proyectó en la pantalla del recinto un video en el que el Sumo Pontífice abordó los principios para interpretar la realidad social.

Para finalizar, el diputado Mario Herrero también expresó palabras conmemorativas sobre la vida de Francisco, destacando sus obras y legado.

Escrito por Xenia Yasmín Atencio Zangrandi

Fotos: Mario Contreras