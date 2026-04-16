VacunArte+: será una jornada integral de salud, cultura y comunidad

El evento se realizará el 25 de abril en el Centro Cultural Estación San Martín en el marco de la Semana de la Vacunación en las Américas 2026, con propuestas gratuitas para toda la familia.

El Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan junto a la Municipalidad de la Capital invita a la comunidad a participar de la 3ª edición de VacunArte+, el evento central de “San Juan Vacuna”, que se llevará a cabo el sábado 25 de abril, de 17 a 21 horas, en el Centro Cultural Estación San Martín, departamento Capital.

La actividad se enmarca en la Semana de la Vacunación en las Américas (SVA 2026) y propone una jornada abierta que integrará salud, arte, deporte y recreación, con el objetivo de promover la vacunación a lo largo de toda la vida en un entorno participativo y accesible.

Durante la actividad, se dispondrán postas sanitarias organizadas por grupos etarios, donde se revisarán carnets, se completarán esquemas de vacunación y se brindará consejería personalizada. Además, habrá dispositivos complementarios como vacunatorio móvil, testeos de HPV, controles odontológicos y acciones de prevención vinculadas a zoonosis.

La propuesta incluirá también múltiples actividades culturales y recreativas, como intervenciones artísticas, muestras de dibujo, espectáculos, clases de zumba, deportes y espacios participativos, generando un clima festivo que promueve el cuidado de la salud desde una perspectiva comunitaria.

Asimismo, se instalarán stands informativos y de servicios orientados al cuidado integral, con especial énfasis en la salud sexual y reproductiva, la nutrición, la salud mental, la prevención de enfermedades y la promoción de hábitos saludables.

VacunArte+ cuenta con la participación de equipos interdisciplinarios del Ministerio de Salud junto a otros organismos provinciales, municipales e instituciones de la sociedad civil, consolidando un trabajo articulado que fortalece las estrategias de inmunización en la provincia.

Desde la organización se destaca y agradece especialmente el compromiso y la logística de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, encabezada por su intendenta Susana Laciar, así como el trabajo del Ministerio de Salud a cargo de Amílcar Dobladez y su equipo técnico. También se reconoce el acompañamiento de distintos organismos del Poder Ejecutivo provincial, entre ellos el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes y el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.

Del mismo modo, se valora la participación de las zonas sanitarias de la provincia, otros ministerios como el de Minería, diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil, como la Asociación Civil Autismo San Juan y ALUSAJ, cuyo aporte resulta fundamental para el desarrollo de esta propuesta integral.

De esta manera, San Juan reafirma su compromiso con la prevención y el acceso equitativo a la salud, promoviendo espacios de encuentro donde la vacunación se vincula con experiencias positivas, inclusivas y de cercanía con la comunidad.