Mes de la voz en el Marcial Quiroga: desde exámenes gratuitos hasta actividades científicas

Durante abril y mayo los Servicios de Otorrinolaringología y Fonoaudiología realizarán exámenes médico-fonoaudiológicos de la voz. Además, se desarrollarán jornadas científicas, artísticas y de prevención.

“Cuidando nuestras voces” es el lema del año 2026 para la campaña por el Día Mundial de la Voz, que se conmemora cada 16 de abril, para la cual desde el Hospital Marcial Quiroga se realizarán diferentes actividades científicas, asistenciales y preventivas que se desarrollarán durante abril y mayo.

La iniciativa fue organizadas por los Servicios de Otorrinolaringología y Fonoaudiología. Entre las actividades que se realizarán, se destaca la realización gratuita de exámenes fibrolaringoscópico y acústico perceptual de la voz en el hospital, con turno previo.

Actividades:

Desde el 16 de abril: Todos los jueves y viernes de abril y mayo se realizarán exámenes de voz médico-fonoaudiológicos en el consultorio de Otorrinolaringología (ORL), con asesoramiento sobre tratamiento y procedimientos al padecer enfermedad profesional. Previamente se deberá solicitar turno al 4324818 (Servicio de Fonoaudiología).

Todos los jueves y viernes de abril y mayo se realizarán exámenes de voz médico-fonoaudiológicos en el consultorio de Otorrinolaringología (ORL), con asesoramiento sobre tratamiento y procedimientos al padecer enfermedad profesional. Previamente se deberá solicitar turno al 4324818 (Servicio de Fonoaudiología). 17 de abril: Actividad artística con la intervención del Taller Coral Juvenil de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en el hall de entrada del Hospital Marcial Quiroga, a las 12hs.

Actividad artística con la intervención del Taller Coral Juvenil de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) en el hall de entrada del Hospital Marcial Quiroga, a las 12hs. 17 de abril: Actividades de prevención para la comunidad en salas de espera con charlas sobre higiene vocal, desde las 12hs.

Actividades de prevención para la comunidad en salas de espera con charlas sobre higiene vocal, desde las 12hs. 24 de abril: Jornada científica médica-fonoaudiológica “Cuidando nuestras voces”, destinada a docentes, a las 10hs, en el SUM El Palomar de la Universidad Nacional de San Juan (25 de mayo 1920 oeste).Inscripción: https://forms.gle/r9urW2CKtbhiDj3SA

El objetivo central es concientizar a la población sobre el rol que ocupa la voz; disminuir las tasas de morbimortalidad por patología laríngea (cáncer y otras), a través de su detección temprana. Educar a la población en la consulta temprana, para prevenir y/o tratar los problemas de voz.

También, se busca difundir entre los sanjuaninos la disfonía como enfermedad profesional. Instalar en la población la necesidad de entrenarse vocalmente si va a trabajar con la voz; instruir sobre los síntomas más frecuentes que deberán inducir a la consulta con un profesional especializado (Otorrinolaringólogo y Fonoaudiólogo); y difundir los cuidados de la voz.

A su vez, alcanzar un entrenamiento adecuado para conservar la salud vocal en aquellos que trabajan con su voz como lo son los fonoaudiólogos, médicos, docentes, cantantes, locutores, periodistas, actores y oradores, entre otros.

Las diferentes actividades están dirigidas a toda la población, por lo que brindan la oportunidad a aquellas personas que tienen dudas sobre su salud vocal a que se realicen un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Este permitirá detectar diversas patologías, como cáncer de laringe, parálisis cordal, nódulos, disfonías funcionales. Como así también dar tranquilidad a muchos pacientes sobre que su voz está dentro de los parámetros normales.