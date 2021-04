Cuidadores domiciliarios: una herramienta de trabajo y una salida laboral

De manera simbólica se realizó la entrega de seis certificados a egresados del curso de Cuidadores Domiciliarios quienes podrán ejercer dicho oficio.

Uno de los pilares de gestión del Estado provincial es el cuidado integral de las y los adultos mayores, por lo que permanentemente continúa en el desarrollo y aplicación territorial de políticas públicas de contención para este sector.

En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social, a través de la Dirección para el Adulto Mayor, es la encargada de articular, desarrollar y promover los derechos de los adultos mayores de nuestra provincia.

Con el egreso certificado de 81 nuevos cuidadores domiciliarios, el Registro provincial se actualiza a 108 personas capacitadas para tal fin. Entre las funciones que desempeñan se encuentra el cuidado, el apoyo al adulto mayor y sus familias, como también ayudar a mejorar la calidad de vida, brindando atención primaria a los adultos mayores.

La entrega de certificados se realizó de forma simbólica a seis cuidadores de los 81 que egresaron y finalizaron el curso de formación a través de la Dirección de Políticas para el Adulto Mayor, junto con el GRUPO MITRE SALUD, y la colaboración de la Universidad Católica de Cuyo.

Los alumnos fueron capacitados de manera virtual durante seis meses en gerontología, discapacidad, enfermería, recreación y legal.

Virginia Julia Arancibia, oriunda del departamento Jáchal, quien recibió su certificado que la habilita como cuidadora domiciliaria expresó “es muy lindo trabajar con adultos mayores porque uno aprende de ellos y a la vez ellos necesitan la contención de uno. Hacen 25 años que me dedico al cuidado de personas y para mí es muy gratificante recibir este certificado, era una meta y además se aprende muchísimo como gerontología, kinesiología y otros temas que son necesarios para su aplicación”.

“Me siento muy agradecida, vengo trabajando hace ya mucho tiempo en esto, pero quería perfeccionarme un poco más, porque uno aprende muchísimo. Yo anteriormente hice varias capacitaciones como primeros auxilios, RCP, pero me faltaba esta capacitación, asique estoy muy feliz por mi certificado”, agregó Virginia.

Por su parte, Gustavo Menghini de 43 años, quien vive en el departamento de Caucete, dijo “la verdad que obtener hoy mi certificado es una alegría muy grande, el curso ha sido muy instructivo, se aprende muchísimo y muy interesante porque además me motiva a seguir capacitándome, a seguir perfeccionándome. Yo era empleado de comercio y por una cuestión laboral me quedé sin trabajo y un día me salió la posibilidad de cuidar una persona mayor. Empecé por 3 horas en el día y después seguí por las noches y así me fue gustando el tema. Es muy atrapante estar con una persona y dedicarle tiempo, porque se emplea la escucha, la contención y el apoyo que necesitan para mejorar su calidad de vida”.

Otra alumna que recibió su certificado fue Bárbara Páez, de 23 años del departamento Albardón, quien comentó que “empecé esta vocación cuidando a mi vecina unas horas. El certificado me da la oportunidad de conseguir más trabajo. Actualmente estoy capacitándome en enfermería y quiero seguir formándome en gerontología. Me gusta mucho lo que hago y agradezco la oportunidad que brindan a muchas personas como yo para capacitarnos”.