Cuidar a nuestras mascotas también es cuidar nuestra comunidad

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025
operativo 19

Este viernes 19 de diciembre se realizará un nuevo operativo de vacunación y desparasitación, en la plaza del lote 25/41, La Bebida 📍

🕘 De 9 a 12 hs.

👉🏼 Traelos con los cuidados necesarios y recordá que la atención es por orden de llegada.

Te esperamos! 🐱💛

