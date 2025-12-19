RIVADAVIA Cuidar a nuestras mascotas también es cuidar nuestra comunidad EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025 Este viernes 19 de diciembre se realizará un nuevo operativo de vacunación y desparasitación, en la plaza del lote 25/41, La Bebida De 9 a 12 hs. Traelos con los cuidados necesarios y recordá que la atención es por orden de llegada. Te esperamos! Navegación de entradas Previous: Feria navideña en el Barrio FrondiziNext: Estas fiestas, en Rivadavia decimos pirotecnia cero Más historias RIVADAVIA Relevo de Jefatura en el RIM 22: reconocimiento y continuidad institucional EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025 RIVADAVIA Después de 60 años de espera, Villa Chacabuco ya tiene pavimento EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025 RIVADAVIA Inscripciones abiertas para la Feria Inclusiva Rivadavia Activa EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025