Estas fiestas, en Rivadavia decimos pirotecnia cero

Recordamos que en el departamento está prohibida la compra, venta y uso de pirotecnia sonora, según la ordenanza vigente N.º 2505. El incumplimiento implica multas y sanciones.

Lo hacemos para:

Proteger a personas con autismo y sensibilidad auditiva

Cuidar a nuestras mascotas

Reducir riesgos y accidentes

Promover una convivencia más respetuosa

Para dar aviso de una situación de compra, venta o uso comunicarse al número de Atención la Vecino: WhatsApp 2644435809 – Teléfono de lunes a viernes 4331993 – Línea 0800 333 0923

Celebremos con alegría, no con estruendos.