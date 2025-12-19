Estas fiestas, en Rivadavia decimos pirotecnia cero

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025
pirotecnia cero

Recordamos que en el departamento está prohibida la compra, venta y uso de pirotecnia sonora, según la ordenanza vigente N.º 2505. El incumplimiento implica multas y sanciones.

Lo hacemos para:

✅ Proteger a personas con autismo y sensibilidad auditiva

✅ Cuidar a nuestras mascotas

✅ Reducir riesgos y accidentes

✅ Promover una convivencia más respetuosa

Para dar aviso de una situación de compra, venta o uso comunicarse al número de Atención la Vecino: WhatsApp 2644435809 📲 – Teléfono de lunes a viernes 4331993 ☎️ – Línea 0800 333 0923 ℹ️

Celebremos con alegría, no con estruendos. 💚

Más historias

Patera

Relevo de Jefatura en el RIM 22: reconocimiento y continuidad institucional

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025
pavimento 1

Después de 60 años de espera, Villa Chacabuco ya tiene pavimento

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025
feria inclusiva

Inscripciones abiertas para la Feria Inclusiva Rivadavia Activa

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025