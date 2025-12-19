Vení a la Feria de Verano Edición Navideña

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025
feria 21 dic

Domingo 21 de diciembre

🕖 De 18:30 a 23:00 hs

📍 Parque de Rivadavia

¡Shows en vivo, sorteos y mucho más! 🥳

🎁 Llevate los mejores regalos para la familia.

¡Los esperamos!

Más historias

Patera

Relevo de Jefatura en el RIM 22: reconocimiento y continuidad institucional

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025
pavimento 1

Después de 60 años de espera, Villa Chacabuco ya tiene pavimento

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025
feria inclusiva

Inscripciones abiertas para la Feria Inclusiva Rivadavia Activa

EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025