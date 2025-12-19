RIVADAVIA Vení a la Feria de Verano Edición Navideña EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025 Domingo 21 de diciembre De 18:30 a 23:00 hs Parque de Rivadavia ¡Shows en vivo, sorteos y mucho más! Llevate los mejores regalos para la familia. ¡Los esperamos! Navegación de entradas Previous: Estas fiestas, en Rivadavia decimos pirotecnia ceroNext: Cultura en Conexión: Armonías de Navidad Más historias RIVADAVIA Relevo de Jefatura en el RIM 22: reconocimiento y continuidad institucional EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025 RIVADAVIA Después de 60 años de espera, Villa Chacabuco ya tiene pavimento EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025 RIVADAVIA Inscripciones abiertas para la Feria Inclusiva Rivadavia Activa EL REPORTERO 19 de diciembre de 2025