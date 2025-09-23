¡Cupos Agotados!

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
truco agotado

Informamos que las inscripciones para el Campeonato de Truco Sanjuanino ya se encuentran completas.

Agradecemos a todas las personas interesadas por su entusiasmo y compromiso 🙌🏼

Más historias

primavera riv

¡Le dimos la bienvenida a la primavera con todo!

EL REPORTERO 22 de septiembre de 2025
truco 27 sep

Campeonato de Truco Sanjuanino: Una Tarde de Cartas, Amigos y Tradición en Rivadavia

EL REPORTERO 22 de septiembre de 2025
artesanos 21 sep

Llega la primera a la feria más linda

EL REPORTERO 21 de septiembre de 2025