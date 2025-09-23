Kit de nacimiento

EL REPORTERO 23 de septiembre de 2025
kit naci

En nuestro Sindicato Empleados de Comercio, creemos que cada nacimiento es una esperanza nueva y un compromiso más para seguir presentes y activos junto a nuestras familias trabajadoras.

👶 ¿Qué incluye el kit?

Un set completo con artículos esenciales para el bebé en sus primeros días.

📌 ¿Quiénes pueden recibirlo?

Afiliadas y afiliados que sean madres o padres recientes.

📍 Lugar de entrega: Sede del Sindicato. Primer piso Secretaria Acción Social

🕒 Horario: lunes a viernes de 8 a 20hs. Sábados 9 a 13hs.

➡️ Solo necesitás acercarte con la documentación correspondiente para retirar tu kit.

💜Un Sindicato más presente, más activo y más cerca de vos y tu familia.

Mirna Moral

Secretaria General

#maspresente#masactivo#mirnamoralsecretariageneral

