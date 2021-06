David Safran: una voz familiar que llega desde Chicago

El músico estadounidense conocido en la Argentina a través de jingles publicitarios y con más de 20 años en la escena under de Chicago, publica su disco “Delicate Parts”.

Dueño de una voz familiar en Argentina a través de jingles de importantes firmas comerciales o campañas de bien público, y con más de 20 años de trayectoria en la escena under de Chicago, el músico estadounidense David Safran publica su disco “Delicate Parts”, el primero en editarse aquí.

Se trata de nueve composiciones registradas años atrás, en las que a través de un interesante pop barroco, el notable artista busca posicionar en nuestro país su figura con el deseo íntimo de repetir la gran difusión obtenida a través de su participación en la compañía de música para publicidades Papamusic, más allá de aceptar que se tratará de una dura misión, tal como reconoció a Télam.

“Después de ocho años de mi voz esté flotando por Argentina, me parecía importante que finalmente mis canciones originales también se compartieran más ampliamente. Mi esperanza es que puedan conectarse tanto como los proyectos de Papamusic, pero mis expectativas son realistas. Si cinco personas se preocupan sinceramente por mi música, lo considero un éxito”, expresó Safran a esta agencia.

En tal sentido, el recorrido por “Delicate Parts” reserva para los oyentes un agradable momento con sonidos que, entre otras cosas, abrevan en el pop de sintetizadores de los `80 y el brit pop de los `90, en una voz que hasta ahora conocimos por publicidades de Adidas y campañas de Amnistía Internacional, entre tantas.

“Mi productor Tim Sandusky me animó a reconstruir la canción “The Ugliness of Others” en algo más pegadizo y más amigable para las radios. Él es un fan del synth pop y los dos amamos a Jarvis Cocker y Pulp. Nos pareció apropiado movernos en esa dirección”, explicó el músico cuando se lo consultó por las influencias sonoras que aparecen en la placa.

"Muchos artistas de blues tuvieron que dejar Chicago, y el país, para encontrar el éxito. Tal vez esté influenciado por ellos después de todo."DAVID SAFRANEn una entrevista con Télam, David Safran contó sobre su largo anhelo de hacer conocer su música en nuestro país, reflexionó en torno al sonido de su disco y reveló un pasado punk que es evocado en esta producción.

Télam: ¿Cómo trabajaste en la selección de las canciones que conforman el disco?

David Safran: Con gran frustración. Grabé alrededor de cincuenta canciones en un pequeño estudio en Chicago. Alrededor de 2012 ó 2013, mi productor y yo elegimos diez canciones para ofrecerlas a algún sello discográfico. Hubo cierto interés, pero a un costo. Varios sellos querían que cambiara mi nombre para parecerme más a una banda y que volviera a grabar la mayoría de mis canciones para que se ajustaran a un género específico. Eran demandas imposibles y el álbum no llegó a ninguna parte, hasta que Tiki Core Records se acercó a mí el año pasado para lanzarlo correctamente.

T: ¿Qué sonidos buscabas para este disco? ¿Quedaste satisfecho en ese sentido?

DS: Francamente, no estoy seguro de haber encontrado el sonido que buscaba. Sigo escribiendo canciones y buscando el sonido justo y la lírica justa. Tal vez, ese sea el punto del compositor de canciones.

T: En el disco hay una versión del clásico hardcore “The Weekend”. ¿Qué conexión tenés con esa música?

DS: Crecí en la escena hardcore punk de Chicago. Estuve muy activo tocando en algunas bandas de punk pequeñas pero respetadas. Hace un par de años, descubrí accidentalmente que un archivero que conserva el punk rock de la década de 1990 había digitalizado canciones de mi banda adolescente “The Apathetics”. No había escuchado nuestra música en más de veinte años. Fue un momento glorioso que espero que todos puedan tener al menos una vez: redescubrir el arte que hiciste en la infancia y no sentir vergüenza. “The Weekend” fue una especie de himno para los adolescentes punk rock de finales de la década de 1990 en Chicago. Como experimento, a los 35 años quería volver a grabar una canción que coescribí a los 14 años.

T: Cuando uno habla de la escena musical de Chicago, lo primero que imagina es blues. ¿Aparece de alguna manera esa influencia en tu música o hubo un esfuerzo en tomar distancia de esa etiqueta?

DS: Respeto el blues de Chicago, pero me esfuerzo por no emularlo. Cuando estaba en la universidad, fui brevemente amigo de un músico de sesión de Chess Records. Me dijo que tocó en “You Can’t Judge a Book by the Cover” de Bo Diddley. Lo que me quedó grabado fueron sus comentarios sobre lo mal que se trataba injustamente a los músicos de blues de Chicago en su propia ciudad –tenían que pagar por sus discos y sus conciertos, con audiencias pequeñas e indiferentes, etc.-. Muchos artistas de blues tuvieron que dejar Chicago, y el país, para encontrar el éxito. Tal vez esté influenciado por ellos después de todo.

T: ¿Cómo te gustaría que te conozca la gente en Argentina?

DS: Hace más de una década, el dueño de un club aquí en Chicago me llevó aparte y me dijo que la mejor audiencia para mi música estaría en Buenos Aires. Me tomé en serio su comentario e hice muchos esfuerzos para llegar a Argentina. En un momento, tenía un espectáculo reservado, pero fue cancelado. Unos años más tarde, hice que mi agente de reservas programara específicamente una gira por Sudamérica, pero la agencia quebró. El año pasado renové mi pasaporte con la intención de viajar finalmente a Buenos Aires y luego llegó la pandemia. Entonces, principalmente, me gustaría que la gente en Argentina me conociera como alguien que constantemente intenta visitarlos.