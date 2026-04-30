Desfile de mascotas en Santa Lucía

EL REPORTERO 30 de abril de 2026
desfile santa 4

Celebramos un año más junto a nuestros inseparables compañeros, llenando de alegría nuestra Plaza Departamental. 💖✨

Promovimos la #TenenciaResponsable con atención veterinaria, vacunación antirrábica y colocación de chips. 🩺🐕

Juegos, sorteos, premios y un día inolvidable para toda la familia, expresó el intendente de Santa Lucía Juan José Orrego🎁🙌

¡Gracias a todos los que se animaron a participar!

📸 ¡buscate en nuestro álbum! 📲https://www.flickr.com/…/15591…/albums/72177720333396573

¡Nos reencontramos el próximo año🐾!

¡ Gracias !💕🐶

Más historias

Martin Orrego

Juan José Orrego en “Voces de la Convención”

EL REPORTERO 29 de abril de 2026
salud completo

¡Cupos Completos!

EL REPORTERO 29 de abril de 2026
dia del animal santa

¡Feliz Día del Animal!

EL REPORTERO 29 de abril de 2026