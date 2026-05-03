Desinsectación y desratización: operativo intensivo en distintos barrios de la Ciudad

El municipio despliega tareas del 4 al 8 de mayo en turnos mañana y tarde, con intervenciones territoriales y atención de reclamos vecinales

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de desinsectación y desratización que se llevará adelante desde el lunes 4 al viernes 8 de mayo, con acciones distribuidas en turno mañana y turno tarde en distintos sectores del departamento.

En el turno mañana, el operativo comenzará el lunes 4 con la atención de pedidos particulares gestionados a través del Sistema Municipal de Reclamos. Luego, el martes 5 y miércoles 6, las tareas de desinsectación se concentrarán en el Barrio Walter Melcher, abarcando calles Patricias Sanjuaninas y Remberto Baca. Finalmente, el jueves 7 y viernes 8, los trabajos se trasladarán al Barrio 15 de Mayo, específicamente en calles Pueyrredón y Pedro Álvarez.

Por su parte, en el turno tarde, el cronograma prevé operativos de desratización en distintos cuadrantes urbanos. El lunes 4, las tareas se realizarán en el área comprendida por calles 9 de Julio, Paula Albarracín de Sarmiento, Córdoba, Urquiza y arterias internas. El martes 5, se continuará en calles Córdoba, Paula Albarracín de Sarmiento, Ignacio de la Roza y Urquiza.

El miércoles 6 y jueves 7, las intervenciones se repetirán en el cuadrante delimitado por Ignacio de la Roza, Paula Albarracín de Sarmiento, avenida Libertador, Urquiza y calles internas, reforzando la cobertura sanitaria en la zona. En tanto, el viernes 8, las tareas estarán orientadas a la desinsectación en la División Unidad Operativa Federal San Juan de la Policía Federal Argentina, ubicada en Entre Ríos 466 sur.