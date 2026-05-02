Limpieza de plazas y espacios verdes: operativo integral en el sector sur

El municipio llevará adelante tareas durante la primera semana de mayo en turnos mañana y tarde, abarcando plazas, boulevards y espacios comunitarios

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan informa el cronograma de limpieza y mantenimiento de plazas y espacios verdes correspondiente a la semana del lunes 4 al viernes 8 de mayo, con intervenciones en el sector sur de la ciudad, distribuidas en turno mañana y turno tarde.

En el turno mañana, las cuadrillas municipales trabajarán en distintos puntos estratégicos, incluyendo Plaza El Porteñito (Barrio Bardiani), Plaza Villa Carolina, Barrio Solares de Otoño, Plaza calle Arenales y España, Plaza CRAS, Plaza Barrio UVT, Plaza Santa Teresita, Plaza República del Perú, Plaza Italia, Barrio Porres, Plaza Cabo Principal Castro, Paseo de Avenida Guillermo Rawson, Plaza Hipólito Yrigoyen, Plaza Monseñor Di Stéfano y Plaza Daniel Coll, además de derivadores y espacios verdes en barrios y zonas urbanas.

Por su parte, en el turno tarde, las tareas se concentrarán en espacios como Plaza Barrio 7 de Septiembre, Natania III, 15 de Mayo, Pedro de Valdivia, Santa Cecilia, Walter Melcher, Facultad, Fray Justo Santa María de Oro, Plaza Carolina II, Boulevard Nuche, Plaza Humberto Correa, Plaza Luz y Fuerza, Plaza 25 de Mayo, Aberastain, Monseñor Orzali, Juan XXIII y Villa Maturano, entre otros sectores, incluyendo también intervenciones en boulevards, derivadores y corredores urbanos clave.

Los trabajos contemplan limpieza general, desmalezado, mantenimiento y puesta en valor de los espacios públicos, con el objetivo de garantizar entornos más seguros, ordenados y accesibles para toda la comunidad.