A 44 años del hundimiento del ARA General Belgrano
El 16 de abril de 1982, el buque zarpó desde la Base Naval Puerto Belgrano con 1.093 tripulantes rumbo al área de operaciones.
El 2 de mayo, a las 16:02 horas, el A.R.A. General Belgrano fue atacado por el submarino británico HMS Conqueror. Dos torpedos impactaron en su estructura, provocando daños irreversibles. Minutos después, a las 16:23, se emitió la orden de abandonar el buque.
Media hora más tarde, el crucero se hundió en aguas del Atlántico Sur. En condiciones extremas, con bajas temperaturas y mar adverso, los sobrevivientes permanecieron durante horas en balsas hasta ser rescatados.
Nuestro diario digital recuerda la nota con el sobreviviente del Crucero Belgrano Juan Nievas.