Aniversario «Héroe sanjuanino Agustín Hugo Montaño»

La fecha homenajea a uno de los Héroes caídos durante la Gesta de Malvinas, en servicio del país y en defensa del territorio nacional.

El Ministerio de Gobierno mediante la Dirección de Cultos y ONG, conmemora los recuerdos de hombres que supieron honrar a la Patria con entrega absoluta, cuya vida y vocación quedaron profundamente ligadas al servicio de la Nación.

Uno de ellos es Agustín Hugo Montaño, nacido el 19 de agosto de 1956 en el departamento Caucete. Desde joven, Hugo eligió el camino del compromiso y la disciplina al ingresar, en 1977, como aspirante a suboficial en la Escuela de la Fuerza Aérea Argentina, en la provincia de Córdoba. Se formó como técnico mecánico, especializándose en aviones Pucará, desempeñando su labor con dedicación, profesionalismo y orgullo por vestir el uniforme de la Fuerza Aérea.



Al momento del conflicto de la Guerra de Malvinas, Hugo ostentaba el rango de Cabo Primero. En ese escenario marcado por el sacrificio y el amor por la Patria, el 1° de mayo de 1982 entregó su vida con honor y valentía, fiel a su juramento de defender a la Nación hasta las últimas consecuencias. Por su entrega, fue ascendido post-mortem al grado de Cabo Principal.

Su memoria permanece viva en el pueblo de San Juan, como símbolo de coraje, compromiso y amor inquebrantable por la Argentina. Su historia nos interpela, nos une y nos recuerda que hay valores que trascienden el tiempo: la lealtad, el deber y el profundo sentido de pertenencia a la Patria.