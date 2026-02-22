Dos detenidos por violación de domicilio agravado en Capital

Dos personas, una de ellas menor de edad, fueron detenidas en la noche de ayer en el Barrio Costa Canal I, acusadas de violar el domicilio.

El hecho ocurrió en la casa de un hombre de 29 años, quien no estaba en el domicilio. La policía de la Departamental N° 1 y la Motorizada N° 1 llegaron al lugar y aprehendieron a Aguilera, de 18 años, y al menor Pereyra de 16 años, quienes habían ingresado al inmueble sin autorización.

El Ayudante Fiscal de la UFI Flagrancia se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia. El menor quedó a disposición del CAD, previa notificación de la causa, mientras que Aguilera se encuentra detenido y a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia.