El amor entre Luciano Castro y Griselda Siciliani

Los actores tuvieron un fugaz romance en el 2007, años después se reencontraron en un trabajo y ahora volvieron apostar a su relación.

Ellos ya habían tenido un vínculo amoroso, previo a que él se pusiera en pareja con Sabrina Rojas,con quien estuvo casado más de diez años y tuvo dos hijos, Esperanza y Fausto; y antes de que la actriz iniciara su relación con Adrián Suar, con quien tuvo una hija, Margarita.

Este amorío fugaz se dio en 2007, cuando ella trabajaba en la novela infantojuvenil Patito Feo(El Trece) y él protagonizaba Lalola (América), junto a Carla Peterson,la mejor amiga de Griselda. Si bien fue secreto durante muchos años, en 2017, Griselda se lo confesó a Susana Giménez en una entrevista. “Fue un romance, tampoco éramos novios”, expresó la actriz ante la insistencia de la conductora.

Tras la confirmación, Siciliani aclaró que prefería no hablar sobre el tema, ya que Castro ya estaba casado con Rojas y tenía una familia. Durante aquel reportaje, en el que también estaba presente Antonio Gasalla (NdR.: en su personaje de Flora, la empleada pública),Griselda expresó: “He tenido cosas, soy una chica grande, pero es un chico que ahora está casado. ¿Para qué vamos a nombrarlo?”, dijo.

Susana insistió: “¡Luciano Castro!”, dijo. Griselda le restó importancia: “Fue antes de Adrián, por supuesto. Éramos muy jóvenes. Pero no quiero hablar de él, no le gusta. Es ermitaño, pero lo quiero mucho. Fue un romance, una cosita, tampoco es que éramos novios”.

En las últimas horas, esta famosa entrevista realizada en 2017 volvió a la luz y trajo escándalo, ya que Rojas en un móvil de Intrusos marcó su incomodidad por las declaraciones de Siciliani. “No me divierte que lo digan. ¡¿Qué necesidad de decirlo después de tanto tiempo?! Así como se le pide al hombre que sea caballero, las mujeres deberían hacer lo mismo”, se quejó la actriz.

No es la primera vez que la modelo manifiesta su incomodidad sobre el pasado de su (ahora) expareja. En 2017, en una entrevista para Agarrate Catalina en La Once Diez Rojas siguió con su enojo. “Griselda no es mediática, pero es una mujer que genera noticias. ¿Era necesario decir que sí? Si no querés que se genere nada, podés evadir la respuesta. No te digo mentir… Pero son cosas que se generan sin maldad. Igual está bueno no decir algunas cosas”, apuntó.

Previamente, a mediados de junio de 2015, los actores se reencontraron para protagonizar el videoclip del tema “Fue tan bueno”, del grupo La Franela, en donde narraron una historia de un romántico desamor. “Donde hubo fuego, cenizas quedan”, dice la famosa frase y, con el pasar de los años, ya separados los dos, los actores volvieron a reencontrarse.

Este lunes, en el programa Noche al Dente, le recordaron ese videoclip a Castro. “En aquel momento me dijeron: ‘¿Trabajarías con Siciliani?’. Les respondí: ‘Yo qué sé’. Ni sabía que iba a pegar tanto el video”, se sinceró el actor.

“Cuando hicimos ese video hacía tres años que no hablábamos. Nos encontramos ahí, charlábamos, nos moríamos de risa. Éramos rependejos. ¡Mirá, no tengo ni una cana, la put… madre!”, comentó, divertido, Luciano al ver las fotos en pantalla. “Lo más lindo de la vida sigue siendo lo que no se planea. Yo no planeé encontrarme con Griselda, en lo más mínimo, ni ella conmigo en lo más mínimo. Eso lo hace muy atractivo, en un punto para nosotros”, sumó, a pura sinceridad.

Luciano Castro, a full con Griselda Siciliani, confesó cómo la conoció y la llenó de elogios: “Me gusta mucho La Tana”.

También, hace algunas semanas, a comienzos de mayo, más precisamente cuando trascendieron nuevamente las versiones del romance, Luciano negó la posibilidad de un reencuentro con Griselda. “No me enoja, lo tomo como lo que es, una pavada más. Sobre todo si es Griselda, porque si me inventás con una persona que no conozco, por ahí sí me enojo, pero bueno, ya, lo mío con ella data de años”, aseguró por entonces, cuando aún lloraba por su separación de Flor Vigna.

En este sentido, se había referido a su último encuentro con la ex de Suar. “Nos cruzamos en un lugar y hablamos y nos reíamos de eso, pero nos reíamos en el sentido de que con la facilidad que se instala algo”, cerró Castro, aunque ahora, finalmente, regresó el amor y tanto Luciano como Griselda confirmaron que están juntos.

