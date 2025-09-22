El Centro Cívico será el epicentro del Jubileo del Empleado Público

Este martes 23 de septiembre se llevará a cabo la apertura del Jubileo, un acontecimiento extraordinario de la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección de Cultos y ONG, invita a todos los interesados a participar de la apertura del Jubileo, que se llevará a cabo este martes 23 de septiembre a las 9 horas, en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico.



Este acontecimiento extraordinario se celebra cada 25 años según los dogmas de la Iglesia Católica. Es por eso que el Gobierno junto con el Arzobispado y la Legislatura invitan a renovar la fe, a profundizar la vida de oración y fortalecer los lazos de fraternidad a través de actos de caridad y reconciliación.



El Jubileo o Año Santo está dedicado a la reconciliación, la conversión y la renovación espiritual, ofreciendo a los fieles la gracia de la indulgencia plenaria, mediante la confesión sacramental, la participación en la Eucaristía, la oración por las intenciones del Papa y la práctica de obras de misericordia.

Este evento es una invitación a renovar la fe, profundizar la vida de oración y fortalecer los lazos de fraternidad a través de actos de caridad y reconciliación. Una celebración que trasciende lo religioso, despertando respeto e interés en toda la comunidad.

Se invita a fieles y a la sociedad en general a participar de este acontecimiento de profundo valor espiritual y humano.