El gobernador Marcelo Orrego participará de la misa en homenaje a las víctimas del siniestro aéreo

EL REPORTERO 1 de agosto de 2026
Orrego escritorio bien

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, ya de regreso a la provincia, participará este lunes 3 de agosto, a las 11, de la Santa Misa Oficial organizada por el Gobierno de San Juan y la Policía de San Juan para pedir por el eterno descanso de las víctimas del trágico siniestro aéreo ocurrido en Valle Fértil.

La ceremonia será presidida por el arzobispo de San Juan de Cuyo, monseñor Jorge Eduardo Lozano, y se llevará a cabo en la Iglesia Catedral San Juan Bautista, ubicada en Mendoza 204 Sur, Capital.

La celebración constituirá un espacio de oración y acompañamiento para los familiares de las víctimas y para toda la comunidad sanjuanina, que atraviesa un profundo dolor por esta tragedia.

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