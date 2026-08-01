Prorrogan la vigencia de los pases de colectivo vencidos para personas con discapacidad

Hasta el 31 de diciembre próximo se podrá viajar en el transporte público, a través de la Red Tulum, aunque la parte inferior del Certificado Único de Discapacidad (CUD) haya vencido en el 2025 y 2026.

En un trabajo interministerial entre la Dirección de Personas con Discapacidad -dependiente del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano- y la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de Red Tulum -del Ministerio de Gobierno- se determinó extender la vigencia de los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD), cuya parte inferior es válido como pase libre del transporte público de pasajeros para personas con discapacidad y que hayan vencido durante los períodos 2025-2026. En este caso, la prórroga para el acceso a todas las líneas de colectivo de corta distancia, a través de la Red Tulum, es hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive.

La medida busca garantizar el derecho constitucional a la movilidad y el acceso al transporte público de pasajeros para las personas con discapacidad, sin interrupciones ni la necesidad de realizar otro trámite alternativo y en igualdad de condiciones.

Según la ley provincial 814 A, en su artículo 22, inciso 10 (D), las personas con discapacidad, en protección a sus derechos, tienen la posibilidad de viajar en forma gratuita en el transporte público de pasajeros, inclusive con un acompañante -según lo amerite cada caso, lo que debe estar especificado en el CUD-. El beneficio de la gratuidad es de uso personal e intransferible, y asegura que las personas con discapacidad, de todas las edades, accedan al traslado hacia el destino que necesiten, es decir, no sólo médico y asistencial, educativo o laboral, inclusive recreativo y social.

La última prórroga había sido hasta el 31 de julio y ahora se extiende la validez de esta documentación clave por un período de 5 meses más, para permitir a las personas con discapacidad cumplimentar los requisitos para poder actualizar sus certificaciones. Para ello, pueden recabar la información necesaria en la web de la Dirección de Personas con Discapacidad (web) e inclusive obtener las planillas a completar por el médico de cabecera, exigido en la entrevista presencial con los profesionales de las Juntas Evaluadoras.