El gobernador Orrego presentó el balance de la misión internacional para ampliar alternativas de financiamiento para obras estratégicas

EL REPORTERO 4 de agosto de 2026
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Junto al ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, el primer mandatario dio detalles de las reuniones con distintas entidades financieras.

El gobernador Orrego presentó el balance de la misión internacional para ampliar alternativas de financiamiento para obras estratégicas

El gobernador Marcelo Orrego presentó el balance de la misión institucional desarrollada en Londres, Boston y Nueva York, donde encabezó una agenda de reuniones con algunas de las principales entidades financieras internacionales, en el marco del proceso de exploración de alternativas de financiamiento destinadas a impulsar obras de infraestructura estratégicas para San Juan.

La gira tuvo como objetivo presentar ante inversores internacionales las fortalezas económicas y financieras de la provincia, en el marco de una eventual emisión de bonos provinciales destinada a financiar proyectos de infraestructura vial, hídrica y energética que permitan seguir fortaleciendo la competitividad de la economía sanjuanina.

Acompañó al mandatario durante la conferencia de prensa, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez. Cabe destacar que el ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea también formó parte de la comitiva que viajó.

En conferencia de prensa, el gobernador Orrego dijo: “Presentamos el Bono San Juan para financiar infraestructura y proyectos estratégicos, respaldados por la estabilidad fiscal y la mejora del contexto macroeconómico. San Juan apuesta a una matriz diversificada, con minería, energías renovables, agroindustria, turismo y economía del conocimiento, para atraer inversiones y generar empleo”.

Por su lado, Gutiérrez aseguró que “la gira por los mercados financieros internacionales tuvo como objetivo presentar a San Juan ante inversores institucionales y posicionarla como uno de los créditos subnacionales más sólidos del país. La provincia mostró una combinación de fortaleza fiscal, bajo nivel de endeudamiento y un gran potencial de crecimiento impulsado por la minería y la diversificación productiva. La futura emisión del bono estará destinada a financiar obras estratégicas que aumenten la competitividad y la productividad de San Juan, con una estructura diseñada para acompañar la generación de recursos de la provincia. La recepción de los fondos de inversión fue muy positiva y esperamos avanzar con la colocación cuando las condiciones del mercado sean favorables».

Durante las reuniones, el gobernador y su equipo expusieron los principales indicadores que distinguen a San Juan en el contexto nacional, entre ellos el equilibrio fiscal sostenido, uno de los menores niveles de endeudamiento del país, la previsibilidad institucional y una matriz productiva diversificada. También destacaron el liderazgo provincial en generación de energía solar, el potencial del desarrollo agroindustrial y el papel estratégico que ocupará San Juan en la producción de cobre a nivel mundial.

Los encuentros permitieron mantener un intercambio técnico con administradores de fondos y especialistas en mercados emergentes, quienes manifestaron interés en el desempeño económico de la provincia y en mantener un vínculo permanente con las autoridades sanjuaninas para analizar futuras oportunidades de inversión.

Entidades financieras con las que se reunió la comitiva provincial

Como parte del Non-Deal Roadshow, la delegación sanjuanina mantuvo reuniones con gestores de inversión y administradores de activos de alcance global en tres centros financieros internacionales.

En Londres, la agenda incluyó encuentros con RBC Investments, Abrdn PLC, Man Group PLC, AXA Investment Management y Promeritum Investment Management LLP.

En Boston, las reuniones se realizaron con Massachusetts Financial Services (MFS), Morgan Stanley Investment Management (Eaton Vance) y Bracebridge Capital.

Finalmente, en Nueva York, la comitiva fue recibida por Lord Abbett, Marathon Asset Management, J.P. Morgan Investment Management, Mesarete Capital, Barings y Schroder Investment Management.

Estas instituciones administran fondos de inversión y carteras de activos de alcance internacional, con amplia experiencia en el análisis de economías emergentes y en el financiamiento de proyectos de infraestructura, constituyéndose en actores relevantes para evaluar futuras alternativas de financiamiento para la provincia.

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