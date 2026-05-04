El gobernador participó de la apertura del Panamericano de Futsal de Sordos

El torneo se desarrolla del 4 al 8 de mayo en el Estadio Aldo Cantoni, con selecciones de seis países.



En la tarde de este lunes, se realizó el acto de apertura del Panamericano de Futsal de Sordos, en el estadio Aldo Cantoni.

El gobernador estuvo presente en para dar inicio a este torneo y estuvo acompañado por el vicegobernador, Fabián Martín; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik subsecretario de Deporte Federado, Martín Riveros; presidente de la Agencia San Juan Deporte, Pablo Aubone y demás autoridades provinciales.

Del 4 al 8 de mayo, San Juan es sede de un histórico torneo internacional que reúne a más de 100 deportistas de todo el continente en el Estadio Aldo Cantoni.

El certamen reúne a las selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, tanto en la rama femenina como masculina, consolidando un espacio clave para el desarrollo y la visibilización del deporte inclusivo en la región.

El torneo cuenta con la organización de referentes como Gerardo Pérez y Ricardo Mestre, y está avalado por PANANDES, entidad internacional que regula los torneos en América, junto a CADES, la Confederación Argentina de Deportes de Sordos, organismo que nuclea las disciplinas deportivas para personas sordas en el país.

Además del impacto deportivo, este Panamericano posiciona a San Juan como una provincia preparada para albergar eventos internacionales, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso al deporte para todos.