El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte confirmó la grilla de artistas para la Fiesta Nacional del Sol 2025

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte del Gobierno de San Juan informa la programación artística de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se desarrollará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”.

Ya están confirmados los artistas que se presentarán en cada jornada:

Jueves 20 de noviembre: Sabroso, Q’ Lokura, Eugenia Quevedo y La Banda de Carlitos.

Viernes 21 de noviembre: Estelares y Ciro y Los Persas.

Sábado 22 de noviembre: Emanero, Soledad Pastorutti y Nicki Nicole.

Una vez más, miles de sanjuaninos y turistas podrán disfrutar de una de las celebraciones más convocantes del país, que rinde homenaje a la historia, la cultura y la identidad provincial.