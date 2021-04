El Museo Franklin Rawson presenta un ciclo de microentrevistas con artistas

Martin Fernández y su muestra “Agua Negra” que se exhibe en sala 3 del MPBAFR bajo la curaduría de Antonio Villa.

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, lanza un nuevo ciclo de microentrevistas con destacados artistas sanjuaninos.

El objetivo de este espacio es propiciar la expresión del hacedor cultural en primera persona y promover el encuentro directo entre su obra y el espectador.

En esta primera oportunidad, se presenta a Martin Fernández y su muestra “Agua Negra”, que se exhibe en sala 3 del MPBAFR bajo la curaduría de Antonio Villa.

Martin Fernández en el Franklin Rawson

“Aparece con mucha fuerza la influencia que San Juan tiene en el imaginario de mi obra”

¿En qué consiste la muestra “Agua Negra” que exhibe el MPBAFR?

MF: La muestra está compuesta por 14 dibujos, la mayoría realizados durante el 2020. En términos formales están trabajadas en monocromo, con grafito, carbonilla o planos de pintura acrílica y sintética que configuran espacialidades oscuras y grisáceas, algunas opacas y otras brillantes. Una serie de tramas geométricas y sobrecargadas decoran y configuran estos espacios, en algunos casos son una suerte de horror vacui y, en otras, se emplazan en planos vacíos que contrastan por contundencia.

Entre la línea dura y los gestos del trazo al acercarse a las piezas, suceden situaciones de fricción y desencuentros. Todas las obras plantean interiores y exteriores, escenarios fantásticos inhabitados, rígidos pero dinámicos. Espacios saturados de formas, movimientos zigzagueantes, con perspectivas erráticas. Me interesa pensar esta serie de obras como paisajes.

¿Por qué elegiste el título Agua Negra?

MF: Agua Negra como título responde a dos cuestiones, en primer lugar, por la referencia al color negro, predominante en las obras de la muestra. Por otro lado, Agua Negra es un lugar geográfico de San Juan, y también un proyecto a escala, una forma ilusoria y a su vez concreta. Ahí aparece con mucha fuerza la influencia que San Juan tiene en el imaginario de mi obra, en los proyectos que emplaza en sus montañas, en la fuerza de la intervención de lo humano sobre un paisaje desértico, en el modo en que se piensa la urbanidad. El desierto como vacío, la aridez y las formas de lo vivo.

¿Qué representa en vos, la primera muestra individual en tu provincia natal y en el Museo Franklin Rawson?

MF: Es muy importante para mi poder exhibir en San Juan, y en particular en el Museo Franklin Rawson que es una institución referente a nivel nacional. En primer lugar, el ámbito de lo público siempre acerca tu obra a espectadores y espectadoras a quienes, de otra manera, no tendrías acceso. Por otra parte como sanjuanino, es muy propositivo poder regresar a tu lugar, que siempre representa la configuración central de tu manera de imaginar y ver el mundo; exhibir y dar cuenta a tu comunidad de un recorrido, reconectar con colegas de la escena local y establecer diálogos que nos enriquecen a todos y todas.

¿Qué te interesa transmitir desde tu lugar/posición de artista a través de tus producciones?

MF: Me pregunto sobre las conductas y las intenciones, desde una clave espacial. En el modo en que discernimos, construimos y habitamos los espacios. En las formas de imaginar y proyectar nuestras capacidades, de intervenir lo natural, o lo que entendemos por naturaleza. En términos del lenguaje específico, en el dibujo, siempre hay una intención elástica, respecto de sus posibilidades formales y, a su vez, una aproximación muy simple en lo técnico, no virtuosa: pensando el dibujo como una práctica humana y concentrado en la relación específica que puedo establecer. Me ocupo por horas de rayar, llenar espacios, repetir espirales, serpentear en la hoja.

Agua Negra puede visitarse de martes a domingo, de 12 a 21hs. Entrada general $100, jubilados y estudiantes $50, menores de 12 años gratis. Domingo gratis. Museo Franklin Rawson: Av. Libertador General San Martín 862 oeste.