¡El Paseo Balcarce ya está listo y podés disfrutarlo!

Forma parte de tu día a día, y de esta manera completamos el recorrido desde calle Roque Sáenz Peña.

Pensado para que lo disfrutes en todo momento. Ahora solo queda que vengas a recorrerlo y disfrutarlo.

¡Te esperamos!

Una obra que consolida un corredor recreativo y seguro para todos los vecinos. El nuevo paseo completa el recorrido desde Roque Sáenz Peña y conecta las calles Pellegrini y Balcarce, ofreciendo un entorno renovado y moderno que invita al encuentro y al disfrute diario.

Las intervenciones incluyeron la instalación de luminarias LED, bolardos de protección, carteles iluminados con metraje y señalética actualizada, además de nuevo mobiliario urbano como bancos y basureros. También se realizaron trabajos de pintura y mejoras en las ochavas, lo que aporta orden, jerarquía y una imagen más cuidada a toda la zona.

“Este paseo es una muestra más del crecimiento de nuestro departamento y de la importancia de brindar a nuestros vecinos espacios seguros, accesibles y saludables, para que puedan disfrutarlos todos los días”, destacó el intendente Juan José Orrego.

Con esta obra, el municipio reafirma su compromiso de fortalecer el sentido de pertenencia, promover la integración vecinal y revalorizar los espacios públicos como puntos de encuentro comunitario.