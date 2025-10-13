El SEC San Juan lanza su temporada 2025/2026 con increíbles beneficios turísticos para sus afiliados

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan presentó su nueva propuesta turística para la temporada 2025/2026 bajo el lema “Creamos tus vacaciones soñadas”. La iniciativa invita a los afiliados a disfrutar de destinos imperdibles con precios inigualables y amplias facilidades de pago.

El programa incluye traslados, alojamiento y planes flexibles, con la posibilidad de que el beneficio se extienda no solo a los socios, sino también a padres y suegros del afiliado.

Desde la Secretaría de Turismo del SEC destacaron que esta propuesta busca acercar opciones accesibles y de calidad para que las familias mercantiles puedan disfrutar de un merecido descanso durante la próxima temporada.

Las reservas ya se encuentran abiertas en la Secretaría de Turismo, ubicada en el primer piso de la sede gremial (General Acha 67 Sur). Los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 2644 181 428 o 2644 582 398 para obtener más información y acceder al Plan Reserva.