El SEC y Servicios Generales de Cuyo SRL

El Sindicato de Empleados de Comercio y la empresa Servicios Generales de Cuyo SRL, se reunieron nuevamente en la Subsecretaría de Trabajo.

En la Subsecretaría de Trabajo de San Juan se realizó una audiencia clave entre el Sindicato Empleado de Comercio y representantes de los controles Fitosanitarios , con la coordinación del director de Políticas Laborales, Agustín Gatica.

Por el sindicato participaron la secretaria General Mirna Moral, el secretario Gremial Hugo González, la subsecretaria Gremial Eliana Molina, los delegados Diego Roselot y Juan Olivera, además del abogado Pablo Ávila.

En representación de Servicios Generales de Cuyo S.R.L. estuvo presente la apoderada Itatí Avellaneda, acompañada por el doctor Federico Rojas. También participó la Cámara de Comercio Exterior, representada por su gerente, el licenciado Roberto Gutiérrez, junto al doctor Ignacio Sánchez.

Durante el encuentro, la parte empresaria presentó una propuesta económica, que fue recibida por el gremio y que será transmitida a sus afiliados para su análisis

