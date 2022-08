“El señor de los anillos: los anillos de poder”: el detrás de escena de una de las series más esperadas

Tendrá su lanzamiento global el 2 de septiembre en Prime Video. La industria del cine y de la televisión encontró en las precuelas y secuelas un universo casi infinito para contar historias, y de la mano de los spin-off, las tramas se vinculan de manera interminable. La trilogía de El señor de los anillos (The Lord of the Rings), dirigidas por Peter Jackson, fueron un éxito rotundo en taquilla y los tres films recorrieron el mundo y, a su vez, fueron recibidos con los brazos abiertos. La tercera entrega incluso ganó el Oscar como mejor film.

Fuente: Teleshow