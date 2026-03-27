Necesitamos ayudar a Mati

EL REPORTERO 27 de marzo de 2026
Mati

El baterista Mati Inostroza, tuvo un accidente en su moto hace unos días atrás y necesita de nuestra ayuda para solventar gastos médicos con suma urgencia.

Éste recital es a su total beneficio. Toda colaboración será de gran ayuda para el.

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