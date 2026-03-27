Orrego encabezó una nueva edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa con jinetes de todo el país y Chile

La columna arrancó de la ciudad de San Juan y se dirigió a Caucete. Unos 4.000 jinetes participaron de esta primera jornada que es una tradición en San Juan. Llegarán este sábado al paraje de la Difunta Correa, que fue renovado por completo

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la columna de jinetes en el inicio de la 35° edición de la tradicional Cabalgata de la Fe hacia el paraje de Difunta Correa, una de las expresiones culturales y religiosas más convocantes de la provincia. Estuvo acompañado por el vicegobernador Fabián Martín, y demás autoridades.

La edición 2026 se perfila como una de las más multitudinarias de los últimos años, con la participación confirmada de gauchos de siete provincias argentinas y delegaciones de Chile, lo que refuerza el carácter federal e internacional del encuentro. Desde la organización afirmaron que participan unos 4.000 jinetes.

Entre las delegaciones se destacan representantes de Santa Fe; Tucumán; Santiago del Estero; Mendoza; Córdoba; La Pampa y Río Negro, además de los jinetes trasandinos que se sumarán a la Gala de la cabalgata.

Durante el acto, el gobernador Orrego dijo: “Esta cabalgata va a ser muy especial: más de cuatro mil jinetes llegarán a un paraje renovado, histórico, espiritual y turístico, que hoy luce puesto en valor para recibir a miles de peregrinos”.

La travesía se desarrolla en dos jornadas. Este viernes 27 de marzo se llevó adelante la primera etapa, con un recorrido de 29 kilómetros. La concentración fue a las 13:30 detrás de la Terminal de Ómnibus, donde se realizó el acto oficial, para luego partir rumbo al predio municipal de Caucete, donde los jinetes pasarán la noche.

El sábado 28 tendrá lugar la segunda etapa, con un trayecto de 35 kilómetros hasta el oratorio de la Difunta Correa, en Vallecito. La partida está prevista a las 7, con llegada estimada a las 13.

Tras el arribo, y luego del almuerzo y un breve descanso, desde las 16 comenzarán las actividades tradicionales en el Predio Gaucho Difunta Correa, con más de 40 montas en la jineteada y espectáculos artísticos que completarán una jornada de fuerte identidad cultural y gran convocatoria popular.