Feriados mes de abril
El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, a través de la Secretaría Gremial, informa a los trabajadores del sector que los días miércoles 2 de abril y jueves 3 de abril serán feriados nacionales.
El 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, es un feriado inamovible. En tanto, el 3 de abril, correspondiente a Viernes Santo, también reviste carácter de feriado nacional.
En este marco, desde la entidad sindical se recuerda que, conforme a la legislación vigente:
• los trabajadores pueden optar por no prestar tareas durante los feriados.
• En caso de no concurrir a trabajar, no corresponde descuento del día.
• Quienes presten servicios, deberán percibir remuneración con recargo del 100% (pago doble).
• Asimismo, corresponde la asignación de un franco compensatorio.