Feriados mes de abril

El Sindicato de Empleados de Comercio de San Juan, a través de la Secretaría Gremial, informa a los trabajadores del sector que los días miércoles 2 de abril y jueves 3 de abril serán feriados nacionales.

El 2 de abril, en conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, es un feriado inamovible. En tanto, el 3 de abril, correspondiente a Viernes Santo, también reviste carácter de feriado nacional.

En este marco, desde la entidad sindical se recuerda que, conforme a la legislación vigente:

• los trabajadores pueden optar por no prestar tareas durante los feriados.

• En caso de no concurrir a trabajar, no corresponde descuento del día.

• Quienes presten servicios, deberán percibir remuneración con recargo del 100% (pago doble).

• Asimismo, corresponde la asignación de un franco compensatorio.