El Teatro del Bicentenario presenta una temporada llena de figuras y grandes espectáculos

El Ministerio de Turismo y Cultura presenta la Séptima Temporada del Teatro del Bicentenario: una temporada vibrante, variada y protagonizada por grandes figuras del mundo artístico nacional e internacional, coronada con el lanzamiento de la primera edición del “Argentina Opera Festival”.

La directora artística y de Formación del Teatro del Bicentenario, Silvana Moreno, fue la encargada de dar el discurso oficial de apertura y anunciar el cronograma completo de los espectáculos que se desarrollarán a lo largo del año. “En 2023, el Teatro del Bicentenario asumirá el propósito de liderar, promover y facilitar condiciones y vivencias enriquecedoras”, afirmó.

El primer festival de ópera del país será realizado en colaboración con la entidad italiana Associazione Internazionale delle Culture Unite (AICU) y dirigido por el maestro Lorenzo Tazzieri. Se realizará del 16 de septiembre al 1 de octubre. Durante ese tiempo, habrá charlas, conferencias y capacitaciones del género lírico y el TB pondrá en escena dos famosas óperas con una gran producción: Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo, y Cavalleria Rusticana, de Pietro Mascagni, con dirección del prestigioso director y escenógrafo Eugenio Zanetti.

En marzo, The End, el grupo que interpreta el legado de Pink Floyd, fue parte de la magnífica programación de este año. En mayo llegará el aplaudido concierto de obras de ficción “Back to the Orchestra”, creado y dirigido por el joven Maestro Damián Mahler. Mientras que, en julio y honrando a grandes bandas universales, actuará The Beats, la banda beatle mejor considerada. Además, como todos los años, el coloso sanjuanino producirá y pondrá en escena la Gala Patria, en el marco de los festejos patrios de la provincia.

Esta séptima temporada el Teatro se complacerá en recibir en julio a una formación coral exquisita y de gran prestigio como Los Niños Cantores de París, considerados como el mejor coro de chicos de Francia, especializado en el repertorio sagrado y profano, así como en la interpretación a capella.

Agosto será un mes intenso, con una agenda que ofrecerá distintos géneros artísticos: volverá el genial humor de Les Luthiers en su gira despedida, con siete funciones; por primera vez, el reconocido actor español José Sacristán subirá a escena con su unipersonal Señora de Rojo sobre Fondo Gris; y además, la distinguida orquesta típica de tango franco-argentina, Fleurs Noire, presentará su flamante proyecto “Tangos en Aleph”.

Nuevamente, el Teatro del Bicentenario propiciará el acceso al arte de todos los sanjuaninos, programando la ópera infantil El Principito (noviembre) con versiones accesibles, disponiendo de dispositivos necesarios para el disfrute de personas con discapacidad.

Finalmente, en diciembre subirá la reposición de la celestial concepción de Händel con la maravillosa coreografía de Mauricio Wainrot para El Mesías, producida por el Teatro del Bicentenario con participación de la Orquesta Sinfónica y Coro Universitario de la UNSJ.

La Secretaria de Cultura, Virginia Agote, explicó los motivos de la selección de propuestas para esta nueva temporada. “La idea es que, a través de la riqueza en la diversidad de programación, se incluyan a todas las comunidades artísticas locales, nacionales e internacionales posibles. Que todos puedan participar, siempre poniendo énfasis en la participación de los artistas locales”. Esto último es posible gracias a los vínculos forjados con instituciones como la UNSJ con el coro, la Orquesta Sinfónica, La Camerata y las empresas que acompañan. “Es fundamental trabajar de la mano, en forma conjunta, para ofrecer no solo contenido de calidad, sino también una buena formación para nuestros artistas y que a futuro puedan trabajar en la provincia”, concluyó.

Por otro lado, la ministra Claudia Grynszpan ponderó el rol de la cultura en la provincia. “Es política de Estado y nos da la fe necesaria para seguir adelante. Trajo alivio, alegría y esperanza después de la pandemia, no solo en San Juan, sino en el mundo”. Y agregó “La cultura es la foto de una sociedad, retrata lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos: incluye a la universidad, la Orquesta Sinfónica, los coros, los policías, la función en agradecimiento a los trabajadores de la salud, las fundaciones, las asociaciones, las empresas y los productores privados. Todo esto es fruto de un trabajo que no hubiera sido posible si el gobernador Sergio Uñac no destinaba un presupuesto para Cultura”, aseguró.

Por último, la funcionaria se enorgulleció de la programación de calidad que ofrecerá el Teatro del Bicentenario, la cual se destaca a nivel nacional. “Estamos presentando una construcción de formación que va de abajo hacia arriba. De esta manera, posibilitamos en el interior del país, una esperanza de producción y germinación de cultura que no necesariamente se limite a Buenos Aires”.