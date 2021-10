Emmanuel Horvilleur y su nuevo álbum

Continúa presentando en vivo su más reciente álbum “Pitada” luego de su primer show presencial en el Teatro Coliseo. Se trata de una aventura musical con la frescura de lo acústico registrada en directo entre la naturaleza, en un campo de la Provincia de Buenos Aires. Esta serie de presentaciones en vivo donde Emmanuel se reencontró con su público, logra trasladar la magia de ese proyecto con una puesta ideal para presentar sus nuevas canciones y sus clásicos.

“Pitada” más que un álbum es un proyecto audiovisual en el que Horvilleur despoja sus canciones para llegar a su esencia natural. “Pitada” está dividido en cuatro actos/paisajes sonoros en los que Emmanuel y el trio folk que lo acompaña interpretan 12 canciones: 10 de sus éxitos como el focus track, “Soy tu nena”, “19” o los más recientes “El hit”, “Ella dijo no” y “1000 días”, junto a dos inéditos: el que le da nombre al proyecto y “Cosa loca”, con el que se cierra.

Recientemente realizó una versión única de “Los Calientes” como parte del homenaje a “Jessico” el disco de Babasonicos que marcó una época, no solo para el país sino también para la música popular.

Sobre “Los Calientes” dice Emmanuel: “Siento que es una canción representativa de una época extraña de Buenos Aires. Que Babasónicos hiciera Jessico en ese momento de crisis fue un aporte a lo que pasaba y me trae ese recuerdo positivo que me transmitía ese disco, con esa tapa con esos colores. Babasónicos es un color nuevo, ha sido diferentes colores en su historia. Esa matriz está porque es un grupo que se mantuvo, son una banda que tiene una obra y ciertos dogmas que se han planteado y que los siguen respetando. Me encanta que sean así”.

