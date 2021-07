En un día histórico para el departamento, Uñac junto a autoridades nacionales inauguraron el Hospital de 25 de Mayo

Junto a la ministra de Salud y el jefe de Gabinete nacionales, el gobernador dejó habilitado el flamante nosocomio ampliará el servicio de atención en la zona.

El gobernador de la Provincia, Sergio Uñac, acompañado por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, presidió el acto de inauguración del Hospital de 25 de Mayo.

La construcción del nosocomio tuvo un plazo de obra de 930 días con una importante inversión que incluye más de 3.000 metros cuadrados cubiertos, la provisión de la totalidad del equipamiento médico de última generación, instalaciones especiales, e infraestructura y mobiliario general.

Durante la inauguración, el gobernador Uñac agradeció la presencia de los funcionarios nacionales y el acompañamiento permanente a San Juan. En ese orden, puso en valor el la gestión de Gobierno federal, en la cabeza de Alberto Fernández, la planificación y el cumplimiento de la palabra empeñada.

Luego, hizo alusión a la presencia del presidente tras el terremoto del pasado 18 de enero en la provincia y la ayuda en viviendas de las cuales “al día de hoy están en ejecución a través del Ministerio de Hábitat”.

Continuando con su discurso, el gobernador destacó las obras de servicio que se realizaron en el departamento de 25 de Mayo como cloacas, pavimento, gas natural, agua, rutas, caminos y nuevos barrios.

Al respecto dijo que “en cada obra el financiamiento está en el dinero público de argentinos y sanjuaninos que pueden tener origen nacional, provincial o municipal, con un solo objetivo en común, que es multiplicar la prestación de los servicios y generar constantemente las mismas oportunidades para todos”.

En ese sentido valoró el hospital que se inauguró al manifestar que “albergará la esperanza que desde 25 de Mayo también se puede construir un país más federal”.

Seguidamente, Uñac enumeró las diversas obras de infraestructura en materia de salud como la ampliación del hospital Marcial Quiroga, la refacción del hospital Español, recuperado por el Estado, el hospital Julieta Lanteri, la construcción del hospital en Jáchal, el de Rodeo y en proceso de apertura de sobres el nosocomio previsto para Calingasta.

A su turno, Santiago Cafiero le rindió homenaje al Dr. Víctor Barroso, quien fuera director de la Zona Sanitaria II y falleciera a causa del coronavirus, al decir que “la pandemia nos quitó muchas cosas, algunas de las algunas vamos a poder ir recuperando, también nos quitó la vida de amigos, de seres queridos y eso no lo volveremos a recuperar, por eso llevamos adelante el plan de vacunación más grande de la historia. Lo que no nos va a poder sacar nunca la pandemia es la esperanza de recuperar la vida que queremos y no va a poder detener el proyecto de país que todos nosotros queremos construir”.

Por su parte, la ministra Vizzotti comentó que “hoy estamos plasmando un proyecto que surgió antes de la pandemia donde la salud ya era una prioridad, y ahora continúa implementándose en todo el territorio nacional”.

En este sentido, la titular de la cartera de Salud, hizo alusión a los logros en la materia al enumerar la ampliación de los testeos, de las camas, las personas que se vacunan por día y el esfuerzo de cada integrante de los equipos de salud antes, durante y después de la pandemia.

Para finalizar dijo que “es una satisfacción poder acompañar desde Nación todos estos desafíos para San Juan, agradezco al gobernador por ponerse al frente de la salud pública”.

Por su parte, la ministra de Salud Pública de la Provincia, Alejandra Venerando, expresó que “estamos cumpliendo con lo que nos pidió el gobernador, con la planificación. Esta estructura tiene que ver con eso”. También, valoró el trabajo de manera articulada con Nación, otros ministerios y municipios.

Para culminar agradeció al equipo de trabajo de 140 personas que ya cumplen funciones en el nosocomio.

Se escucharon también los conceptos del intendente Juan Carlos Quiroga Moyano, que destacó la concreción de “un sueño que comenzó en el 2003” y agregó que “fue un compromiso que asumimos y el gobernador Uñac hoy lo hace realidad. El poder concretar este hospital junto a otras obras también trascendentales como el complejo deportivo cultural y social de Las Casuarinas, el cual está en construcción, servicio de cloacas y gas natural para el departamento.

Durante el acto de inauguración se procedió al corte de cinta, descubrimiento de placa conmemorativa como así también el recorrido por las flamantes instalaciones del hospital inaugurado que incrementará considerablemente la atención anual.

Además, estuvieron presentes como parte de la delegación nacional que arribó a San Juan: la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirados; el subsecretario de Asuntos Políticos de Nación, Miguel Cuberos; la jefa de Gabinete de Asesores, Luciana Tito; el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Juan Manuel Castelli y la directora Nacional de Epidemiología, Analia Riarte; el vicegobernador Roberto Gattoni; la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone; el diputado nacional Walberto Allende; el senador nacional Rubén Uñac; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Ortíz Andino, entre otras autoridades provinciales y municipales.