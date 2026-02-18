Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista que había desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn

La joven tenía 23 años y hacía una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional, pero no emergió.

Encontraron el cuerpo de Sofía Devries, la turista de 23 años que era intensamente buscada por la Prefectura Naval en las aguas del Golfo Nuevo, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn, luego de que no emergiera durante una inmersión aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo.

La información fue confirmada por fuentes oficiales a Infobae, y agregaron que el cadáver fue hallado en la misma zona donde la buscaban, a 20 metros de profundidad.